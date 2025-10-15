Al via il restauro del mosaico al centro della basilica di San Gaudenzio
Al via il restauro del mosaico del Cardinale Cacciapiatti sotto la Cupola di San Gaudenzio. La Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio ha annunciato l’avvio del restauro del prezioso mosaico pavimentale del Cardinale Giovanni Cacciapiatti, situato al centro della Basilica, direttamente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
