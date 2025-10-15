Al via il restauro del mosaico al centro della basilica di San Gaudenzio

Novaratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il restauro del mosaico del Cardinale Cacciapiatti sotto la Cupola di San Gaudenzio.  La Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio ha annunciato l’avvio del restauro del prezioso mosaico pavimentale del Cardinale Giovanni Cacciapiatti, situato al centro della Basilica, direttamente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Al via in Armenia restauro del mosaico del Tempio di Garni - E' stato avviato il progetto di restauro del mosaico delle terme risalenti al III secolo d. Da ansa.it

Castiglione a Casauria, al via restauro chiesa dell'Assunzione - Al via oggi i lavori di restauro della chiesa dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, nel centro storico di Castiglione a Casauria, nel Pescarese. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Via Restauro Mosaico Centro