Al via il restauro del mosaico al centro della basilica di San Gaudenzio

Novaratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via il restauro del mosaico del Cardinale Cacciapiatti sotto la Cupola di San Gaudenzio.  La Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio ha annunciato l’avvio del restauro del prezioso mosaico pavimentale del Cardinale Giovanni Cacciapiatti, situato al centro della Basilica, direttamente. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

via restauro mosaico centroA Novara al via restauro del pavimento mosaico di San Gaudenzio - È al via il restauro del prezioso mosaico pavimentale che si trova al centro della Basilica di San Gaudenzio a Novara, sotto la celebre cupola antonelliana. Come scrive ansa.it

