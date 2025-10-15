Al via a Riad il Six Kings Slam | il torneo di tennis più ricco di sempre

AGI - Il Six Kings Slam che si disputa da oggi a sabato a Riad, in Arabia Saudita, si conferma come il torneo d'esibizione di tennis più ricco di sempre con un montepremi complessivo che supera i 12 milioni di euro. A ognuno dei sei partecipanti va un minimo di 1,4 milioni di euro, più di quanto incassa il vincitore di molti Masters 1000 del circuito Atp. Il vincitore del Six Kings Slam incassa un premio extra di 4 milioni e 200mila euro, in pratica si porta a casa più di 5 milioni e mezzo di euro, un record per qualsiasi singolo evento tennistico. Neppure chi trionfa agli Us Open (4,65 milion i di euro) o alle Atp Finals (5,14 milioni di euro) raggiunge una simile cifra. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Al via a Riad il Six Kings Slam: il torneo di tennis più ricco di sempre

Scopri altri approfondimenti

Stasera l'esordio al Six Kings Slam a Riad. Poi Vienna e le Finals di Torino. Dopo, è molto probabile che prenderà una pausa in vista degli Australian Open 2026. - facebook.com Vai su Facebook

#Sinner difficilmente giocherà a Parigi e la Coppa Davis (Libero) Stasera l'esordio al Six Kings Slam a Riad. Poi Vienna e le Finals di Torino. Dopo, è molto probabile che prenderà una pausa in vista degli Australian Open 2026. - X Vai su X

Six Kings Slam, al via la seconda edizione: il montepremi, quando gioca Sinner e dove vederlo - ATP | A Riad, con la sfida tra Zverev e Fritz, comincia l'esibizione più discussa dell'anno. Come scrive ubitennis.com

Six Kings Slam, Sinner prepara l'esordio contro Tsitsipas - Da domani a Riad al via la seconda edizione del Six Kings Slam, che vedrà affrontarsi i ... Si legge su iltempo.it

Dove vedere in tv il Six Kings Slam 2025 oggi: orari 15 ottobre, programma, ordine di gioco, streaming - È tutto pronto per dare il via all'attesissima seconda edizione del torneo Six King Slam, prestigiosa esibizione che, a Riad, mette faccia a faccia sei ... Da oasport.it