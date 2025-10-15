Al via a Bomporto la posa della nuova rete FiberCop in fibra ottica
FiberCop, gestore dell’infrastruttura digitale più estesa e capillare del Paese, ha avviato, in sinergia con l’Amministrazione comunale, i lavori di potenziamento della rete internet in fibra ottica nel territorio di Bomporto, in provincia di Modena.Il progetto, interamente finanziato da FiberCop. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
