Al Trianon Viviani la Stagione teatrale si apre con Festa di Piedigrotta

Sarà Festa di Piedigrotta di Raffaele Viviani a inaugurare il cartellone 2025-2026 del teatro della Canzone napoletana.Mercoledì 15 ottobre prossimo, alle 21, il via al Trianon Viviani della nuova «stagione appassiunata» – come l'ha definita il direttore artistico Marisa Laurito – con la prima di.

