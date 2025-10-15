Al Teatro San Leonardo uno spettacolo di danza che unisce due mondi e due epoche

Due compagnie di danza si incontrano in “Forma et chaos”, il nuovo progetto coreografico del Teatro San Leonardo in scena sabato 18 ottobre alle ore 18,30.Manipura movimento spontaneo (diretta da Marika Vannuzzi) e Kodance eko (diretta da Sil Marti), dialogano in due tempi attraversando epoche. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

