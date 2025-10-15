Al Teatro delle Muse va in scena lo spettacolo Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa

MARCHE TEATRO inaugura la stagione" SCENA CONTEMPORANEA – Spazi di Creatività Illimitata" con un appuntamento straordinario: sabato 18 ottobre alle ore 20.30 al Teatro delle Muse di Ancona va in scena Una giornata qualunque del danzatore Gregorio Samsa, spettacolo ideato e diretto da Eugenio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

È iniziato ad Ancona il 69° Congresso Nazionale degli Ingegneri. Al Teatro delle Muse, la cerimonia di apertura dà il via a quattro giorni dedicati al tema "Valori, Innovazione, Sicurezza nell'Ingegneria che cambia". I lavori si sono aperti con i saluti di benvenu - facebook.com Vai su Facebook

Apprezzamenti per il Trovatore crepuscolare alle Muse di Ancona - Il nero della morte e del dolore, il rosso dei roghi, della passione e della gelosia che nelle scene e nelle ... Come scrive msn.com

'Il Trovatore' al Teatro Delle Muse: passione e vendetta in scena ad Ancona - Spettacolo teatrale de IL TROVATORE al Teatro Delle Muse di Ancona: passione e vendetta in scena. Si legge su mentelocale.it

I 40 anni della Luna Dance: mese di eventi - Il giorno più atteso è domenica 22, quando al Teatro delle Muse andrà in scena ‘La Luna 40° Showcase - Si legge su ilrestodelcarlino.it