Al posto del Girasole nasce ’The Azure’

Scompare un pezzo di storia, ma si apre una nuova fase per il lungomare sud di San Benedetto. È iniziata ieri la demolizione dello storico hotel Girasole, edificio simbolo dell’accoglienza sambenedettese, che lascerà spazio a una palazzina moderna chiamata ’ The Azure ’. La struttura sorgerà nello stesso punto, fronte mare, rinnovando completamente l’area. Il progetto, curato dalla Mades srl, prevede la realizzazione di tredici appartamenti distribuiti su quattro livelli. Quattro saranno al piano terra, tre per ciascuno dei tre livelli superiori e uno all’ultimo piano con attico e solarium. L’intervento ridisegnerà il profilo del lungomare sud con un edificio residenziale dalle linee contemporanee e materiali più sostenibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

