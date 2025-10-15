Al Pittore Fernando Mangone assegnato il Premio Prof Roberto Marcolongo
Il Maestro dell’arte mediterranea celebrato a Pontecagnano Faiano nella XV edizione dedicata a scienza, medicina e cultura. In una serata densa di emozione e riconoscimento civile, presso l’Auditorium Centola di Pontecagnano Faiano, il Maestro Fernando Mangone è stato insignito del Premio Nazionale “Prof. Roberto Marcolongo”, nell’ambito della quindicesima edizione del prestigioso appuntamento promosso dall’Associazione A.Ma.Re.C. APS, dedicato alle eccellenze italiane nel campo della ricerca scientifica, della medicina e dell’arte. Un evento che, ancora una volta, ha dimostrato la capacità di unire mondi solo apparentemente distanti – la cura del corpo e quella dell’anima – attraverso personalità che incarnano valori di impegno, bellezza e testimonianza civile. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
