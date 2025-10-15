Al Pascale pazienti e operatori sanitari inaugurano il primo corso di recitazione

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando l’Ospedale non è solo un luogo di cura, ma di umanità e dove l’arte incontra la fragilità e si fa strumento di vicinanza, rinascita e bellezza. Parte, con questo presupposto, il laboratorio teatrale all'Ascalesi con Mario Brancaccio, attore e regista napoletano. E parte anche il diario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

pascale pazienti operatori sanitariIstituto Pascale, pazienti e operatori inaugurano il primo corso di recitazione - Quando l’Ospedale non è solo un luogo di cura, ma di umanità e dove l’arte incontra la fragilità e si fa strumento di vicinanza, rinascita e ... Lo riporta msn.com

pascale pazienti operatori sanitariSanità 4.0, al Pascale il primo esperimento di realtà aumentata nel Sud Italia - Un’innovazione che permette di visualizzare in tempo reale risultati, tempi e margini di errore Quando dici metaverso evochi inevitabilmente il gioco e l’intrattenimento. msn.com scrive

Realtà virtuale in ospedale, l’esperienza al Pascale di Napoli - La realtà virtuale entra in ospedale all'Istituto dei tumori Pascale di Napoli: il progetto contro le infezioni. fortuneita.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pascale Pazienti Operatori Sanitari