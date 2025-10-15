Al Pascale pazienti e operatori sanitari inaugurano il primo corso di recitazione

Quando l’Ospedale non è solo un luogo di cura, ma di umanità e dove l’arte incontra la fragilità e si fa strumento di vicinanza, rinascita e bellezza. Parte, con questo presupposto, il laboratorio teatrale all'Ascalesi con Mario Brancaccio, attore e regista napoletano. E parte anche il diario. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

