Al centro sportivo dell' Ottavia l' appuntamento con il Walking Football
Sabato 18 ottobre presso il centro sportivo dell’Ottavia Calcio si terrà un open day, promosso dal quattordicesimo municipio, di Walking Football, l’attività di calcio camminato aperto a tutte le età, dai più giovani agli over 60. L’iniziativa, che oltre al patrocinio del municipio gode di quello. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
Sequestrata la “Immobile Academy” a Torre del Greco, il centro sportivo era abusivo https://nap.li/cZBk - facebook.com Vai su Facebook
Sequestrato il Centro sportivo intitolato a Ciro Immobile, inaugurato a marzo dall'attaccante a Torre del Greco. Tra i sei indagati anche familiari del calciatore #ANSA - X Vai su X