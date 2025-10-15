Al centro sportivo dell' Ottavia l' appuntamento con il Walking Football

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 ottobre presso il centro sportivo dell’Ottavia Calcio si terrà un open day, promosso dal quattordicesimo municipio, di Walking Football, l’attività di calcio camminato aperto a tutte le età, dai più giovani agli over 60. L’iniziativa, che oltre al patrocinio del municipio gode di quello. 🔗 Leggi su Romatoday.it

