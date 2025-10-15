Al-BBand dal vivo all' Oazi di Verona
Che succede all'Oazi (ex Amen) di Verona il 17 ottobre? Suona la Al-B.Band di Alberto Salaorni e Davide Rossi, due amici che fanno musica insieme da più di 25 anni. A vederli in questa foto, Alberto Salaorni (sulla dx, con un accenno di barba, voce e chitarra) e Davide Rossi (sulla sx, basso). 🔗 Leggi su Veronasera.it
