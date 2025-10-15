Aiuto è entrato le ultime strazianti parole di Pamela prima di essere accoltellata dal compagno
Negli ultimi istanti di vita è riuscita a rispondere al citofono e ad aprire il portone alla polizia di Stato simulando una consegna. “Secondo piano, Glovo”, le ultime parole di Pamela Genini, 29 anni, uccisa a coltellate dal compagno 52enne, Gianluca Soncin, con cui da mesi intratteneva una relazione tossica fatta di rotture e riavvicinamenti. L'uomo, in stato di fermo e che subito dopo i fatti ha tentato – o forse inscenato – un tentativo di suicidio ferendosi con un fendente alla gola, l'ha colpita con 24 coltellate al collo, dorso, braccia, torace e mani. La giovane, originaria di Bergamo, modella e imprenditrice, è stata soccorsa nel suo appartamento di via Iglesias 33 a Milano ancora agonizzante. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Marco quando è entrato in Salone mi ha detto che voleva questa Harley Davidson Sportster XL 1200 Forty-Eight Abs aggressivissima Non era molto convinto del serbatoio rosa così con l'aiuto del mio amico - collaboratore Carlo American-Cycles P - facebook.com Vai su Facebook
Nonostante tra Israele e Hamas sia entrato in vigore l’accordo di pace proposto dagli Stati Uniti, ci sono ancora delle difficoltà a far arrivare gli aiuti umanitari nella Striscia. O almeno, per quel che riguarda il nostro Paese, stando alla denuncia dell'Ong Music f - X Vai su X