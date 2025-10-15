AirPods Pro 3 | la Torre di Babele è stata ricostruita

«T utta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole» dice la Genesi: 11,1-9, ma sappiamo bene poi com’è andata a finire dopo la distruzione della Torre di Babele. Almeno fino ad oggi. Appena usciti sul mercato i nuovi AirPods Pro 3, ci fanno la promessa di farci comunicare con chiunque, ovunque, indipendentemente dalla lingua che parliamo. Fantascienza? Non proprio, ma un mix di intelligenza artificiale, audio spaziale e funzioni dedicate alla salute dell’udito. Apple presenta gli iPhone 17, l’Air è super sottile X Leggi anche › Ci senti bene? Come fare il Test dell’udito con gli Airpods Traduzione in tempo reale: un interprete in cuffia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - AirPods Pro 3: la Torre di Babele è stata ricostruita

