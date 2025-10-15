Ai Stories | Punti fermi

Punti fermi. Chi non vorrebbe averne almeno un paio. In testa o sul tavolo del salotto o della cucina. Quel principio che permane. Quella verità che resta tale. Quella forma e sostanza che non teme il giudizio e non richiede giustificazione. Quell’assenza di relatività dove posare i piedi al termine di una giornata faticosa. Tranquillizzano, i punti fermi. Ci si può costruire persino sopra. “Penso, dunque sono”. Un punto fermo, come credeva il buon Cartesio. “Chi ha pane e olio non muore di fame”. Una cena certa, come diceva mia nonna. Poi sono arrivati i punti di vista. Non lo sapevi che i punti di vista con i punti fermi non vanno d’accordo. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ai Stories: Punti fermi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Due pareggi nelle prime due partite: è questo il bilancio di questo inizio di #UCL per la #Juventus Bianconeri al 23^ posto in questo momento a quota due punti, in zona playoff ARTICOLO COMPLETO NELLE STORIES - facebook.com Vai su Facebook

Pensioni e Irpef, i punti fermi della manovra 2026. Il via libera alla finanziaria è solo a metà - Oggi in esame il Documento programmatico di bilancio, da inviare a Bruxelles entro domani. Segnala msn.com

Anelli, acustica, posti coperti: i punti fermi del nuovo San Siro. Addirittura gli spalti… - Il Corriere di Milano fa il punto su quello che succederà nelle prossime settimane e quali saranno i punti fermi del nuovo San Siro ... msn.com scrive

Unione risparmi e investimenti: Bruxelles punta ai 10.000 miliardi di euro fermi nei depositi bancari - Il progetto dell’ Unione dei mercati dei capitali, ribattezzata Unione dei risparmi e degli investimenti, è stato fermo almeno dal 2017. msn.com scrive