AI nei processi creativi del fashion

Padovaoggi.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unconference DIGITALmeet: evento partecipativo dedicato al Fashion nell’ambito di DIGITALmeet, il più grande festival italiano su alfabetizzazione digitale per cittadini ed imprese. La Generative AI applicata a concept, moodboard e prototipi per i settori fashion e design. Un team di esperti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

processi creativi fashionModa e beauty, vince l’omnicanalità - commerce non è solo vendita, ma è ormai un vero marketplace dell’informazione ... Riporta italiaoggi.it

Novità alla Milano Fashion Week, tra Direttori Creativi al debutto e compleanni da festeggiare - La Milano Fashion Week 2025 è in programma dal 23 al 29 settembre, tra compleanni da festeggiare e nuovi Direttori Creativi alle prese con la prima sfilata. Secondo fanpage.it

processi creativi fashionUn tripudio di debutti alla Milano Fashion Week, tra brand e direttori creativi, cambierà la geografia della moda con le collezioni primavera estate 2026 - I grandi marchi, ma anche quelli indipendenti o emergenti, tornano in passerella per mostrare le collezioni pensa ... Riporta vogue.it

Cerca Video su questo argomento: Processi Creativi Fashion