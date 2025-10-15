Ai nastri di partenza la Dieci di Ancona-Memorial Lorenzo Farinelli corsa su strada nel cuore del capoluogo

Anconatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Domenica 19 ottobre la Sef Stamura Ancona organizza la 6ª edizione de "La Dieci di Ancona - 5° Memorial Lorenzo Farinelli", manifestazione sportiva di corsa su strada inserita nel calendario nazionale Fidal, aperta sia agli atleti amatoriali sia ai tesserati, singoli o in gruppo.L’evento. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Serie C2 ai nastri di partenza - Sono i falconaresi Quorri, Niccolini e Tommaso (doppietta), Filiali Lucchetti e Rocchetti a travolgere la fo ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Nastri Partenza Dieci Ancona