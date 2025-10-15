AI e scienza su ruote | il Curiosity Cube di Merck arriva a scuola
Un laboratorio su ruote torna a parlare ai più giovani: il Curiosity Cube di Merck approda in Italia con attività pratiche, sostenute dall’energia del sole, pensate per accendere interesse e consapevolezza verso le Stem. Un percorso concreto, affidato a scienziati in carne e ossa, per trasformare la curiosità in scelta di studio e, domani, di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Università, Rinaldi (Merck): "Curiosity cube accende la scintilla delle Stem" - Il Curiosity cube fa parte di un'iniziativa più ampia che si chiama Spark, dall’inglese 'sci ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Ricerca, giovani e materie Stem: in Italia due tappe del laboratorio mobile Curiosity cube - L’innovativo laboratorio scientifico mobile Curiosity Cube alimentato a energia solare, arriva in Italia con due tappe: sarà a Segrate (Milano) dal 14 al 16 ottobre ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it