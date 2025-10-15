Ahi Inter si ferma Darmian | salterà la Roma I tempi di recupero
Marcus Thuram e Raffaele Di Gennaro erano già ai box, rispettivamente per risentimento del bicipite femorale e frattura dello scafoide del polso. Al novero degli infortunati dell ‘Inter che non potranno essere a disposizione nella sfida contro la Roma di sabato 18 ottobre alle 20.45 all’Olimpico e valevole per la settima giornata del massimo campionato si aggiunge adesso un’altra defezione. Si tratta di Matteo Darmian che deve fare i conti con un risentimento al soleo. A rendere nota la sua assenza è un comunicato ufficiale della società: “ Matteo Darmian – vi si legge- si è sottoposto questo pomeriggio a esami strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
