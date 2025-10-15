Barbara D’Urso è favorita rispetto ad altri concorrenti di Ballando con Le Stelle? Sembrerebbero pensarlo Fognini e Magnini. Se n’è parlato a La Volta Buona in relazione alla seconda puntata del dancing show, quando l’ex volto Mediaset stava per esibirsi assieme a Pasquale La Rocca ed è stata mandata una clip del ballo precedente. Lì, Fognini e Magnini hanato: “ Ah c’è una intro nel mezzo? Allora si può riposare! ” e la conduttrice Caterina Balivo ha quindi commentato: “Magnini e Fognini hanno accusato la D’Urso di favoritismo, sono stati molto espliciti”. A chiarire – in modo molto convincente – ci ha pensato Giorgia Palmas, moglie di Magnini: “La verità è che sono due sportivi e sono molto competitivi, hanno tradotto quel momento come una pausa e così hanno voluto sottolinearlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ah ma allora lei si può anche riposare”: Fognini e Magnini accendono una polemicuzza con Barbara D’Urso, lei risponde così