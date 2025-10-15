Agriturismi di Agriturist in Assemblea Regionale con cambio al vertice
Si è tenuta nei giorni scorsi l’assemblea dei soci di Agriturist Emilia-Romagna, riunitasi a Reggio-Emilia presso l’Agriturismo Il Bove, che ha visto l’elezione di Lorenzo Melioli a nuovo presidente regionale dell’associazione che raggruppa gli agriturismi di Confagricoltura. Il piacentino. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Agriturismi trevigiani uniti in assemblea: «Il riconoscimento delle colline Unesco ci impone di elevare la qualità» - Un successo di partecipazione all’assemblea provinciale dell’Associazione Terranostra, gli agriturismi di Coldiretti Treviso, dove si è fatto il punto sulla nuova legge regionale per ... Si legge su ilgazzettino.it
Nuovi fondi regionali per agriturismi e agricoltura sociale - La Regione Siciliana ha pubblicato il bando relativo alla misura Srd03 del Piano Strategico della Politica Agricola Comune 2023- Secondo canalesicilia.it
Agriturismi in crescita. Tutto esaurito per il Natale - Dai dati di Coldiretti emerge un settore sempre più dinamico e attrattivo. Scrive msn.com