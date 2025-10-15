Agrifood Biotech Innovation Cell | contributi per 3 mln alle soluzioni sostenibili

EIT Food ha annunciato l’apertura della Biotech Innovation Call, un nuovo bando volto a sostenere progetti innovativi in grado di accelerare la commercializzazione di tecnologie nel settore agroalimentare. L’iniziativa mira a promuovere soluzioni capaci di rispondere a due grandi sfide dell’industria alimentare europea. In particolare, le proposte dovranno concentrarsi su:design di processi di Downstream Processing sostenibili, finalizzati a ridurre il consumo di energia e acqua; sistemi di monitoraggio e controllo in tempo reale per ottimizzare i processi produttivi. Il bando punta a finanziare progetti di ricerca e sviluppo con forti prospettive di mercato entro 12 mesi, iniziative di commercializzazione che necessitano di fondi per completare la fase di lancio e nuove applicazioni di tecnologie esistenti, anche provenienti da altri settori, adattabili all’industria alimentare. 🔗 Leggi su Ildenaro.it