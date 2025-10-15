Agrifood asse startup-grandi imprese | finanziamenti fino a 100mila euro

EIT Food ha lanciato il nuovo Proof-of-Concept Co-Financing Instrument, un’iniziativa pensata per ridurre il rischio finanziario dei progetti di collaborazione tra startup e grandi imprese nel settore agrifood. L’obiettivo è sostenere la fase di sperimentazione e validazione di tecnologie, prodotti e servizi innovativ i che contribuiscano a rendere il sistema alimentare europeo più sostenibile e competitivo e ad accelerare la transizione verso un’economia alimentare più innovativa e resiliente, favorendo la diffusione di soluzioni concrete e scalabili in tutta Europa. Il programma finanzia progetti di proof-of-concept o pilota su piccola scala che dimostrino un chiaro potenziale di successo commerciale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it