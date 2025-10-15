Agricoltura Confeuro | Progetto Crea su Tea importante per futuro settore 

Confeuro: le nuove tecnologie genetiche per un’agricoltura sostenibile, resiliente e competitiva. “Accogliamo con grande favore il lancio del progetto TEA4IT – Tecnologie di Evoluzione Assistita per le filiere agroalimentari italiane, promosso dal CREA e finanziato con 9 milioni di euro dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Si tratta di un’iniziativa strategica per il futuro dell’agricoltura italiana e per la competitività del Made in Italy agroalimentare”, dichiara Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, la Confederazione degli Agricoltori europei e del mondo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

