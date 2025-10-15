Agostini sicuro | Inter favorita assoluta per lo scudetto Pio Esposito è il migliore vi spiego

Inter News 24 Le parole di Massimo Agostini, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Massimo Agostini, ex calciatore, è stato intervistato da news.superscommesse, dove ha condiviso le sue opinioni sulla lotta scudetto in Serie A. Le sue dichiarazioni offrono uno spunto interessante per analizzare le dinamiche del campionato. LOTTA SCUDETTO – Il Milan è una delle concorrenti al titolo senza dubbio, con una rosa competitiva ed un allenatore di successo, ma la maggiore outsider del Napoli credo sia l’Inter, per rosa, calciatori e per come si è rinforzata in estate. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Agostini sicuro: «Inter favorita assoluta per lo scudetto. Pio Esposito è il migliore, vi spiego»

