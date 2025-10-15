Agitato durante un controllo | aveva 500 kg di hascisc 180 solo nell’auto Arrestato grossista dello spaccio a Ferno
Varese, 15 ottobre 2025 - Cinquecento chili di hashish, un chilo di cocaina e un grossista dello spaccio di droga in arresto. Il valore di mercato dello stupefacente sequestrato è stato stimato in 4 milioni di euro. Questo è il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio (Varese). L'attività investigativa ha avuto origine dalle segnalazioni ricevute dagli agenti in merito alla presenza, in una piccola corte del Comune di Ferno (Varese), di alcuni soggetti che effettuavano scambi sospetti. Le indagini dei poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato hanno confermato la segnalazione, e sul posto gli agenti hanno individuato il responsabile dei movimenti sospetti, un cittadino marocchino di quarant'anni, che davanti agli investigatori si è mostrato subito molto agitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Cagliari. Durante la notte, alcuni turisti stranieri avrebbero agitato le tende degli #oss in #protesta, generando panico. Le guardie sono intervenute per calmare la situazione - X Vai su X
? SERMONETA | Agitato e con una falce durante la festa di San Michele, 26enne arrestato - facebook.com Vai su Facebook
Agitato durante un controllo: aveva 500 kg di hascisc (180 solo nell’auto). Arrestato grossista dello spaccio a Ferno - Il valore di mercato dello stupefacente sequestrato è stato stimato in 4 milioni di euro: lo stupefacente era nascosto anche in un appartamento e perfino dentro un t ... Scrive ilgiorno.it