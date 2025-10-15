Agitato durante un controllo | aveva 500 kg di hascisc 180 solo nell’auto Arrestato grossista dello spaccio a Ferno

Varese, 15 ottobre 2025 -  Cinquecento chili di hashish, un chilo di cocaina e un grossista dello spaccio di droga in arresto. Il valore di mercato dello stupefacente sequestrato è stato stimato in 4 milioni di euro. Questo è il bilancio dell'operazione condotta dalla Polizia di Stato di Busto Arsizio (Varese). L'attività investigativa ha avuto origine dalle segnalazioni ricevute dagli agenti in merito alla presenza, in una piccola corte del Comune di Ferno (Varese), di alcuni soggetti che effettuavano scambi sospetti. Le indagini dei poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato hanno confermato la segnalazione, e sul posto gli agenti hanno individuato il responsabile dei movimenti sospetti, un cittadino marocchino di quarant'anni, che davanti agli investigatori si è mostrato subito molto agitato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

