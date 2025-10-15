Aggressione e botte tra minorenni davanti scuola a Viterbo due restano feriti

Aggressione e botte tra minorenni davanti a una scuola di Viterbo. È successo nel pomeriggio di ieri, martedì 14 ottobre, nei pressi dell'istituto Paolo Savi, per motivi ancora in fase di accertamento. Due di loro, in particolare, sarebbero stati circondati e picchiati.Ad allertare le forze. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

ANZIANO MASSACRATO DI BOTTE NELLA VILLA COMUNALE, È IN CODICE ROSSO Una passeggiata trasformata in un incubo. Nella Villa Comunale di Cava de’ Tirreni, nel pomeriggio di ieri, si è consumata una brutale aggressione: un uomo di 77 anni è - facebook.com Vai su Facebook

Esquilino, aggressione in un bar: "Cori fascisti, poi botte e danni al locale" https://ift.tt/rkDugJv - X Vai su X

Massacra di botte la compagna davanti alla figlia minorenne: arrestato un 41enne ad Ardea - È stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un uomo di 41 anni residente ad Ardea, nella città metropolitana di Roma. Come scrive fanpage.it

Aggressione choc a Lainate: toglie la corrente nella casa della vicina, poi tenta di strangolarla davanti ai figli - Lainate (Milano), 20 settembre 2025 – L'ha afferrata al collo con le mani e ha tentato di strangolarla fino all'intervento di una delle figlie che ha colpito l'uomo alla testa con una bottiglia. Lo riporta ilgiorno.it

“Mi hanno sputato addosso, gridavano froc*o di me*da”: aggressione omofoba a Roma, 25enne massacrato di botte - Ennesima aggressione omofoba nelle vie della capitale dove, nella notte di sabato scorso, un ragazzo di 25 anni è stato avvicinato da un gruppo di 10 persone che lo ha accerchiato e massacrato di ... Segnala fanpage.it