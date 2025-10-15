Aggredito in casa con una pistola gli rubano portafogli e cellulare

Un uomo è stato aggredito e rapinato all’interno della propria abitazione sita in via Piccardi la sera dello scorso lunedì 13 ottobre. Pare che due persone, note all'uomo aggredito, lo avrebbero minacciato con una pistola. I due, entrambi di nazionalità pakistana, indossavano pantaloni bianchi e. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Argomenti simili trattati di recente

L'uomo, dopo aver aggredito verbalmente e fisicamente la madre, l'aveva costretta ad allontanarsi da casa per motivi di sicurezza #Decimomannu - facebook.com Vai su Facebook

Spedizione punitiva in casa, 54enne aggredito a colpi di sedia - X Vai su X

Salento, pedinato e aggredito sotto casa: titolare di un bar colpito col calcio della pistola e rapinato dell'incasso - Notte di terrore per un 52enne di Alliste, titolare del "bar Kalimba" di via Piazza. Riporta quotidianodipuglia.it

Salento, rapina in casa di una coppia: malviventi armati fanno irruzione e rubano denaro e gioielli - Tre malviventi, di cui almeno uno armato di pistola, hanno fatto irruzione nella loro abitazione, attorno alle 2, ... Come scrive msn.com