Africa | la Russia usa il nucleare per conquistare il continente che ha fame di energia

Se in Europa politici e opinione pubblica si scontrano sull’opportunità di acquistare gas dalla Russia, Mosca non perde tempo e guarda ad altri lidi. L’Orso russo vuole costruire le proprie tane energetiche in un continente dove la domanda di elettricità è in piena espansione: l’Africa. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e l’isolamento da parte dell’Occidente, il Governo di Vladimir Putin è alla ricerca di nuovi partner e l’offerta di fonti e tecnologie energetiche, perlopiù nucleari, può rivelarsi una strategia fruttuosa per costruire un nuovo quadro di alleanze. L’offerta nucleare della Russia per l’Africa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Africa: la Russia usa il nucleare per conquistare il continente che ha fame di energia

News recenti che potrebbero piacerti

Intanto arriva direttamente da Mosca la conferma alla mia tesi sul peso centrale della Russia in Africa @UCSCEI @Avvenire_Nei @ROMA_News @fam_cristiana altro che Piano Mattei di Meloni e Mantovano o il lavoro per l'Africa di @VeltroniWalter https://afri - X Vai su X

Paesi tra due Continenti Parte I Azerbaigian - Europa/Asia Colombia - Nord /Sud America Cipro - Europa/Asia Egitto - Africa/Asia Georgia - Europa/Asia Kazakistan - Europa/Asia Russia - Europa/Asia Turchia - Europa/Asia Venezuela - Nord/Sud America Trini - facebook.com Vai su Facebook

Africa: la Russia usa il nucleare per conquistare il continente che ha fame di energia - L'articolo Africa: la Russia usa il nucleare per conquistare il continente che ha fame di energia proviene da InsideOver. Da msn.com

La Russia usa la centrale di Zaporizhzhia come minaccia. L'esca per Trump - Mosca, che la occupa dal 2022, la usa per intimidire l’Occidente e puntare ai negoziati con Washington. Riporta ilfoglio.it

Usa e Russia, i pericoli dell’enfasi nucleare - Domani sono 80 anni dall'esplosione di Hiroshima, il fungo atomico che oltre a chiudere un conflitto mondiale e riscrivere le leggi della deterrenza, ha indicato al genere umano la strada più breve e ... Segnala ilmessaggero.it