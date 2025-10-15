Africa | la Russia usa il nucleare per conquistare il continente che ha fame di energia

It.insideover.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se in Europa politici e opinione pubblica si scontrano sull’opportunità di acquistare gas dalla Russia, Mosca non perde tempo e guarda ad altri lidi. L’Orso russo vuole costruire le proprie tane energetiche in un continente dove la domanda di elettricità è in piena espansione: l’Africa. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina e l’isolamento da parte dell’Occidente, il Governo di Vladimir Putin è alla ricerca di nuovi partner e l’offerta di fonti e tecnologie energetiche, perlopiù nucleari, può rivelarsi una strategia fruttuosa per costruire un nuovo quadro di alleanze.    L’offerta nucleare della Russia per l’Africa. 🔗 Leggi su It.insideover.com

africa la russia usa il nucleare per conquistare il continente che ha fame di energia

© It.insideover.com - Africa: la Russia usa il nucleare per conquistare il continente che ha fame di energia

News recenti che potrebbero piacerti

africa russia usa nucleareAfrica: la Russia usa il nucleare per conquistare il continente che ha fame di energia - L'articolo Africa: la Russia usa il nucleare per conquistare il continente che ha fame di energia proviene da InsideOver. Da msn.com

africa russia usa nucleareLa Russia usa la centrale di Zaporizhzhia come minaccia. L'esca per Trump - Mosca, che la occupa dal 2022, la usa per intimidire l’Occidente e puntare ai negoziati con Washington. Riporta ilfoglio.it

Usa e Russia, i pericoli dell’enfasi nucleare - Domani sono 80 anni dall'esplosione di Hiroshima, il fungo atomico che oltre a chiudere un conflitto mondiale e riscrivere le leggi della deterrenza, ha indicato al genere umano la strada più breve e ... Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Africa Russia Usa Nucleare