Il Pakistan ha effettuato quelli che ha definito “ attacchi di precisione ” a Kabul, in Afghanistan. Ci sono state due esplosioni nel centro della città. I corrispondenti dell’Afp hanno visto ambulanze che percorrevano le strade, mentre le forze di sicurezza talebane hanno isolato il centro città. Si potevano vedere colonne di fumo nero salire verso il cielo e il terreno era disseminato di vetri rotti provenienti dagli edifici danneggiati dalle esplosioni. Anche lo staff di Emergency, presente nella città, conferma l’arrivo in ospedale di decine di feriti. “Abbiamo iniziato a ricevere ambulanze cariche di feriti – spiega Dejan Panic, direttore del programma di Emergency in Afghanistan – Al momento sono arrivati 40 feriti, tra di loro anche donne e bambin i. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Afghanistan, due esplosioni nel centro di Kabul. Emergency: “Cinque morti e 40 feriti al nostro centro, anche bambini. Numeri da guerra”