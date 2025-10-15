Affitti alle stelle | | In Comune ci sono 600 richieste di aiuto

Emergenza casa e caro costi di locazione: una problematica che si fa sempre più sentire in Riviera. A riprova di ciò sta il fatto che in Comune, nei giorni scorsi, sarebbero arrivate circa 600 richieste per il contributo al pagamento degli affitti: una sorta di record che dovrebbe far riflettere l’intera comunità. A fare propria la tematica, ancora una volta, è Daniele Primavera, referente dell’ Unione Inquilini e di Nos: "Per quanto riguarda l’emergenza casa – dice il sindacalista – continua ad esserci un problema endemico e costante, con variazioni minime di anno in anno. A San Benedetto la situazione si è proprio incancrenita per la carenza di case: la città è totalmente dedita alla residenzialità, con costi degli affitti difficilmente sostenibili dalle famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

