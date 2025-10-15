Affari tuoi hai visto? | cade per terra arriva l' ambulanza

"Hai visto? Hai visto? Io non lo posso fare". Imprevisto e sirena dell'ambulanza ad Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Nel bel mezzo della puntata di mercoledì sera, il "pacchista per caso" Herbert Ballerina viene invitato, ma forse il termine più corretto sarebbe "costretto" dal padrone di casa a salire su una scaletta in plastica e piazzarsi sul tavolo, proprio com'è solito fare il cagnolino mascotte Gennarino. Sul più bello, però, la fragile scaletta cede sotto il peso del comico, che piomba a terra e per poco non ci rimette una gamba. Dolorante, si lamenta con De Martino che invece è ormai accasciato al suolo, travolto dalle risate come il resto dei presenti: concorrenti, pacchisti e spettatori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari tuoi, "hai visto?": cade per terra, arriva l'ambulanza

Scopri altri approfondimenti

Ascolti tv 12 ottobre, 'La Ruota' al 25.8% e 'Affari Tuoi' al 24.4% Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Vince “Affari tuoi”. Stefano De Martino conquista l’access prime time con oltre 5 milioni di telespettatori (5 milioni 92 mila) e il 24,5% di share. #AscoltiTv - X Vai su X

Affari Tuoi, Elisabetta devastata dal suo pacco: "Ora piange". La polemica di De Martino - Una partita intensa e piena di emozione quella del 12 ottobre, tra istinto, colpi di scena e un finale che ha lasciato tutti senza fiato. Lo riporta libero.it

Gennarino, la storia del cagnolino star di Affari Tuoi: dal vero nome al rapporto con Stefano De Martino - A Gennarino piace quel campanaccio ?? #affarituoi pic. Lo riporta today.it

Affari Tuoi, De Martino piange dopo la vincita eccezionale di Francesca (grazie al gluteo di Herbert). Social divisi: "Fastidio" - Tante emozioni nella puntata del 2 ottobre 2025 tra lacrime di De Martino e Francesca e una palpata al sedere di Ballerina che ha portato benissimo: cosa è successo ... Secondo libero.it