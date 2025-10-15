AEW | Mercedes Moné eguaglia Ultimo Dragon e registra il marchio Ultimo Moné

Mercedes Moné sta consolidando la sua eredità piena d’oro e ora la sta ufficializzando con un nuovo marchio che manda un messaggio chiaro sul suo posto nella storia del wrestling. Secondo nuovi documenti, la sua compagnia Soulnado, Inc. ha depositato ufficialmente il marchio “Ultimo Moné”, un chiaro omaggio alla leggenda giapponese Ultimo Dragon, famoso negli anni ’90 per aver detenuto dieci titoli contemporaneamente. Ora, Moné ha eguagliato quella leggendaria impresa e intende trasformarla in un vero e proprio brand personale. Il marchio, registrato martedì, copre un’ampia gamma di prodotti e servizi, tra cui abbigliamento come magliette, cappelli, bandane e felpe, oltre a servizi di intrattenimento legati al wrestling professionistico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

