AEW | Mercedes Moné eguaglia Ultimo Dragon e registra il marchio Ultimo Moné

Zonawrestling.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercedes Moné sta consolidando la sua eredità piena d’oro e ora la sta ufficializzando con un nuovo marchio che manda un messaggio chiaro sul suo posto nella storia del wrestling. Secondo nuovi documenti, la sua compagnia  Soulnado, Inc.  ha depositato ufficialmente il marchio  “Ultimo Moné”, un chiaro omaggio alla leggenda giapponese  Ultimo Dragon, famoso negli anni ’90 per aver detenuto dieci titoli contemporaneamente. Ora, Moné ha eguagliato quella leggendaria impresa e intende trasformarla in un vero e proprio brand personale. Il marchio, registrato martedì, copre un’ampia gamma di prodotti e servizi, tra cui abbigliamento come magliette, cappelli, bandane e felpe, oltre a servizi di intrattenimento legati al wrestling professionistico. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

