Adolescenti e cibo | quando la vergogna pesa più della fame
La povertà alimentare colpisce senza rumore e si annida nella mancanza di possibilità reali di scelta. Tra esclusione sociale e ferite alla dignità, a pagarne il prezzo più alto sono gli adolescenti. Le loro voci raccontano un disagio che non è solo materiale, ma attraversa relazioni, identità, autostima e salute mentale, in un quotidiano che . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
