Adesso Sempio sa tutto Lovati spiffera le cose dette a lui e alla famiglia dopo la revoca dell’incarico

Dopo settimane di tensioni, retroscena e uscite infelici, è arrivata la notizia che molti ormai si aspettavano: Andrea Sempio ha revocato il mandato all'avvocato Massimo Lovati. Una decisione che segna l'ennesimo colpo di scena nel complesso intreccio del caso Garlasco, riaperto dopo diciotto anni con nuovi indagati, accuse di corruzione e un clamore mediatico che sembra non conoscere tregua. Lovati, figura discussa già da tempo, era finito al centro della bufera dopo alcune dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona in un'intervista diventata virale, durante la quale si era persino prestato a scherzi grotteschi, come l'idea di interpretare un personaggio televisivo chiamato "Jerry La Rana".