Mara Venier ha deciso di non restare più in silenzio. In occasione dei trent’anni del settimanale Chi, la conduttrice ha affidato alla rivista diretta da Alfonso Signorini un racconto personale, in cui non ha risparmiato verità scomode e ricordi amari. E proprio tra quelle righe, zia Mara ha voluto chiarire definitivamente la questione legata a Gabriele Corsi, tornata a far discutere negli ultimi mesi. Dopo un lungo periodo in cui ha preferito non alimentare le polemiche, la padrona di casa di Domenica In ha deciso di fare chiarezza e raccontare finalmente la sua versione dei fatti. Mara Venier non ci sta più: la sua verità su Gabriele Corsi. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Adesso basta, Mara Venier è stufa e vuota il sacco: ecco tutta la verità su Gabriele Corsi