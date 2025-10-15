Addio Baldassarri negli occhi l’amore per la città

La città piange un suo amante: Guido Baldassarri. Per oltre trent’anni con il suo negozio di arredamenti Arstudio ne è stato un protagonista mentre con la mostra fotografica ’ La Vecchia Pesaro ’ l’ha rappresenta nel periodo in cui la città iniziò a prendere le sembianze attuali, gli anni Settanta. Periodo in cui Guido e Pesaro entrarono in perfetta simbiosi, perché se per lui si aprì la strada verso l’attività che ne avrebbe contraddistinto il futuro, per Pesaro iniziarono quei lavori edili che la contraddistingueranno negli anni a venire. Un commerciante innamorato di Pesaro nella sua totalità, dai suoi cimeli ai suoi palazzi, dal suo mare ai suoi monti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

