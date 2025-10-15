Addio alla linea Chieti-Pescara | ora gli autobus Tua riporteranno la denominazione linea 8S
Niente più “Chieti-Pescara” sui pullman della Tua, la società del Trasporto unico abruzzese. A partire da mercoledì 15 ottobre, la linea cambia denominazione e diventa 8S.Lo ha annunciato l'azienda con una nota pubblicata sul sito e sui canali social. “Gli autobus e i sistemi informativi - spiega. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Volvo ha detto addio alla V90, la più grande e prestigiosa tra le sue station wagon, che ha lasciato per sempre la linea di montaggio di Goteborg. Una decisione che segna la fine di un’epoca per la Casa svedese, simbolo di eleganza e praticità scandinava. - facebook.com Vai su Facebook
Flaiano, addio a Pescara. Il sindaco Masci: «Tiboni ci ripensi». Chieti pronta ad accogliere i Premi - La 52esima edizione non si svolgerà, come accade da 51 anni, nei luoghi di cultura del comune marittimo. Come scrive ilmessaggero.it
Pescara, Baldini saluta il club: “Non sento più la magia e la follia per cavalcare i miei sogni” - Dopo la promozione del club in Serie B, l’allenatore ha deciso di salutare i biancazzurri. gianlucadimarzio.com scrive
Aperto a Chieti cantiere per raddoppio ferrovia Roma-Pescara - Sono stati avviati in località Brecciarola di Chieti, con il primo colpo di trivella in cantiere, i lavori dei primi due lotti per potenziamento e raddoppio della linea ferroviaria Roma- Scrive ansa.it