Addio alla linea Chieti-Pescara | ora gli autobus Tua riporteranno la denominazione linea 8S

Chietitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Niente più “Chieti-Pescara” sui pullman della Tua, la società del Trasporto unico abruzzese. A partire da mercoledì 15 ottobre, la linea cambia denominazione e diventa 8S.Lo ha annunciato l'azienda con una nota pubblicata sul sito e sui canali social. “Gli autobus e i sistemi informativi - spiega. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

