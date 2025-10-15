Si è spento a 78 anni Drew Struzan, l’illustratore americano più famoso di tutti i tempi e disegnatore delle locandine di “Harry Potter”, “Ritorno al futuro”, “Indiana Jones” e “Star Wars”. L’uomo si è spento il 13 ottobre e a darne notizia è un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ufficiale: “Con il cuore pesante che vi comunico che Drew Struzan ci ha lasciati. Ha sempre espresso quanto fosse felice sapendo quanto amavate la sua arte”. Da anni era malato di Alzheimer e si era ritirato dalla vita pubblica, anche se la sua eredità visiva ha continuato a influenzare generazioni di artisti, registi e spettatori. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Addio al “mago dei poster” Drew Struzan: ha firmato le locandine più iconiche di Hollywood