Addio al dottor Flavio Gaggero dentista dei vip e degli ultimi Il ricordo di Gino Paoli e Renzo Piano

Nel suo studio di Pegli ci si poteva imbattere in Gino Paoli, Ornella Vanoni e Renzo Piano, Beppe Grillo e don Andrea Gallo, ma anche migranti e abitanti del Cep che non riuscivano a pagare le cure dentistiche. I funerali giovedì mattina alle 11.30 nella Chiesa di Santa Maria Immacolata di Pegli. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Addio al dottor Flavio Gaggero, dentista dei vip e degli ultimi. Il ricordo di Gino Paoli e Renzo Piano

