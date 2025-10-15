Addio al dott Fausto Gaeta medico di base
Pozzuoli piange la scomparsa improvvisa del dottor Fausto Gaeta, medico di base molto conosciuto e profondamente stimato dalla comunità flegrea. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti colleghi, pazienti e amici, che ricordano in lui non solo il professionista competente, ma anche l’uomo gentile e sempre disponibile. Da anni impegnato nella medicina territoriale, il . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
