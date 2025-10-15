Addio ai giganti di ferro di Cesano Il Campidoglio dice sì all' interramento dei tralicci
Cesano si prepara a dire addio ai suoi “giganti di ferro”. L’Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità la mozione per la delocalizzazione della cabina primaria di trasformazione elettrica e l'interramento degli elettrodotti Terna che attraversano il centro abitato del quartiere.Addio ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it
