Addio ai giganti di ferro di Cesano Il Campidoglio dice sì all' interramento dei tralicci

Romatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesano si prepara a dire addio ai suoi “giganti di ferro”. L’Assemblea Capitolina ha approvato all'unanimità la mozione per la delocalizzazione della cabina primaria di trasformazione elettrica e l'interramento degli elettrodotti Terna che attraversano il centro abitato del quartiere.Addio ai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Addio ai giganti di ferro di Cesano. Il Campidoglio dice sì all'interramento dei tralicci - La mozione votata dall'Aula Giulio Cesare prevede la delocalizzazione della cabina primaria di trasformazione elettrica e l'interramento degli elettrodotti che attraversano il quartiere

