Addio ad Anna Zilio maratoneta di 39 anni trovata senza vita in casa a Verona
ABBONATI A DAYITALIANEWS Il mondo del running piange una delle sue protagoniste. Profondo dolore nella comunità sportiva per la morte improvvisa di Anna Zilio, 39 anni, originaria di Thiene (Vicenza) e residente a Verona. La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, dopo che i genitori, preoccupati per il suo silenzio, avevano deciso di andarla a cercare. Le cause del decesso non sono ancora certe, ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di cause naturali. Una vita dedicata alla corsa e alla determinazione. Anna Zilio era una maratoneta esperta e appassionata, impegnata nel mondo del running da circa dieci anni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
Addio ad Anna Marinello, il cordoglio della redazione di Tuttoggi http://ow.ly/H4Gm106n685 [http://TuttOggi.info] #cronaca - X Vai su X
#AccaddeOggi: il 26 settembre 1973 L’Italia e il cinema mondiale dicevano addio a Anna Magnani, una delle più grandi attrici di sempre. Donna di fuoco, di talento puro, di verità. Con il suo sguardo intenso e la voce inconfondibile, ha saputo portare sull - facebook.com Vai su Facebook
Lutto: addio alla maratoneta Anna Zilio - L’atletica veneta partecipa al lutto per la scomparsa della maratoneta Anna Zilio, trovata senza vita ieri nella sua casa di Verona. Riporta fidal.it
Lucca Marathon, cordoglio per la morte della maratoneta Anna Zilio - Alla ultima Half Marathon ha collaborato aiutando e motivando gli atleti ad arrivare al traguardo nel tempo prefissato ... Come scrive luccaindiretta.it
Trovata senza vita in casa: Anna Zilio è morta a 39 anni - Lutto nel mondo della corsa: trovata senza vita a Verona la 39enne Anna Zilio, atleta vicentina del Team Km Sport. Segnala nordest24.it