addio ad anna zilio maratoneta di 39 anni trovata senza vita in casa a verona

Il mondo del running piange una delle sue protagoniste. Profondo dolore nella comunità sportiva per la morte improvvisa di Anna Zilio, 39 anni, originaria di Thiene (Vicenza) e residente a Verona. La donna è stata trovata senza vita nel suo appartamento nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre, dopo che i genitori, preoccupati per il suo silenzio, avevano deciso di andarla a cercare. Le cause del decesso non sono ancora certe, ma secondo le prime ipotesi si tratterebbe di cause naturali. Una vita dedicata alla corsa e alla determinazione. Anna Zilio era una maratoneta esperta e appassionata, impegnata nel mondo del running da circa dieci anni.

