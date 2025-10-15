Addio a Sergio Federici il cordoglio di direzione e redazione di Perugia Today
La direzione e la redazione di Perugia Today si stringono intorno al collega, responsabile della redazione, Lorenzo Federici e ai suoi familiari per la prematura scomparsa del padre, Sergio.Sergio Federici, 67 anni, aveva lavorato come ufficio stampa di Poste Italiane e come corrispondente dalla. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Addio a Sergio Barberio, già direttore commerciale dell'Alto Adige. Aveva 77 anni e abitava a Merano. I funerali si terranno oggi a L'Aquila, città dove era cresciuto. - facebook.com Vai su Facebook
? FOTO - Addio all'ex #Roma Sergio Pellegrini: arriva il cordoglio del club #ASRoma - X Vai su X
Drammatica caduta, muore a 61 anni il giornalista Federici - Dopo tre giorni d'ospedale non ce l'ha fatta Il collega Sergio Federici, 61 anni, è morto dopo tre giorni d ... Si legge su youtvrs.it
Cade dalla scala, muore dopo tre giorni: addio a Sergio Federici (61 anni), il giornalismo nel cuore - MONTE ROBERTO Non ce l’ha fatta Sergio Federici, il 61enne rimasto ferito sabato mattina nell’incidente avvenuto in un campeggio del ... Secondo msn.com
Addio al giornalista Sergio Federici, morto dopo tre giorni di agonia - Non ce l’ha fatta Sergio Federici, 61 anni, giornalista stimato e volto noto della Vallesina, deceduto dopo tre giorni di agonia all’ospedale regionale di Torrette. Scrive lanuovariviera.it