addio a roberto castellano lutto a viareggio insegnava a vivere il mare

Viareggio, 15 ottobre 2025 – Una vita trascorsa in mare, come ufficiale della Marina Militare Italian a, e come istruttore per insegnare ai ragazzi a come si vive il mare, amandolo e rispettandolo. Roberto Castellano è stato un punto di riferimento per molti marinai, marittimi e semplici appassionati di vela. E oggi che ha ammainato le sue di vele ad appena 54 anni per colpa di una malattia e di un destino crudele che l’ha strappato all’affetto dei suoi cari, resta ancora più vivo il suo esempio e il suo testamento culturale. Oggi lo piangono la moglie Laura, i due figli, i familiari e i tanti amici e colleghi di lavoro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

