Addio a Renato Cantarutti il padre dei terrazzamenti che hanno fatto grande il vino friulano

Ha dedicato la vita alla terra, contribuendo in modo decisivo alla nascita e allo sviluppo dei celebri terrazzamenti vitati che caratterizzano oggi i Colli Orientali del Friuli e il Collio. Si è spento all’età di 88 anni Renato Cantarutti, considerato il “padre” di un’infinità di opere che hanno. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

