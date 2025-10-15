Addio a Drew Struzan l' artista che disegnò i poster di Ritorno al futuro Indiana Jones e Star Wars

Con un messaggio sul suo profilo Instagram ufficiale, il fratello Greg ha annunciato la morte dell'illustratore Drew Struzan che tra gli anni 70 e gli anni 90 ha dipinto i manifesti dei più celebri film del cinema americano. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Addio a Drew Struzan, l'artista che disegnò i poster di Ritorno al futuro, Indiana Jones e Star Wars

