Addio a Drew Struzan | firmò le locandine di Star Wars Indiana Jones e Ritorno al futuro

Los Angeles, 15 ottobre 2025 – Si è spento a 78 anni Drew Struzan, l’artista che ha trasformato le locandine dei film in opere d’arte senza tempo. L’annuncio della sua morte è stato diffuso sui social dal suo manager e dalla famiglia, che hanno rivelato come l’artista combattesse da tempo contro l’Alzheimer. “Drew era una forza della natura – ha scritto la moglie – un uomo che non poteva essere fermato né domato. Anche quando la malattia gli ha tolto la parola, non ha mai smesso di nutrire la sua passione per l’arte”. Tra l’altro la sua scomparsa segue di pochi giorni quella di un altro maestro di quest’arte, l’italiano Renato Casaro che aveva firmato le locandine de ‘Il nome della rosa’ e ‘Balla coi lupi’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio a Drew Struzan: firmò le locandine di Star Wars, Indiana Jones e Ritorno al futuro

