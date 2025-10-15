Addio a Carlo Cosmi ex dipendente comunale
Con grande dolore la comunità di Castelnovo Monti ha appreso ieri la notizia della scomparsa di Carlo Cosmi, vissuta nell’intimità della famiglia e diffusa solo ieri a funerali avvenuti, come da sua espressa volontà. Ieri mattina ad accompagnare il feretro del caro estinto Carlo dalla camera ardente della Casa Funeraria Mammi al cimitero di Castelnovo Monti in un clima di dolore, c’erano soltanto la moglie Alma e i figli Francesco, Davide, Anna e altri parenti stretti. Al momento della benedizione il parroco di Castelnovo Monti don Giovanni Ruozi ha ricordato l’impegno silenzioso di Carlo Cosmi, per tanti anni dipendente comunale, sempre molto disponibile con tutti e che "insieme alla moglie Alma Zanni erano presenti alla Fiera di San Michele ed erano l’anima dell’associazione locale Fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
