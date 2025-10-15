Adani ribadisce la grandezza di Pio Esposito | Ha due caratteristiche che lo collocano tra le migliori promesse

Inter News 24 Adani approfitta della propria visibilità per sottolineare dettagli importanti riguardanti le doti di Pio Esposito dell’Inter. Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista sportivo, ha elogiato le qualità di Francesco Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, dopo la sua prestazione nella vittoria per 3-0 dell’ Italia contro Israele. Esposito è subentrato nel secondo tempo della partita e ha subito lasciato il segno, guadagnandosi il plauso di Adani, che ha sottolineato le sue doti tecniche e la sua maturità calcistica, nonostante la giovane età. Le qualità di Esposito: protezione palla e distribuzione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Adani ribadisce la grandezza di Pio Esposito: «Ha due caratteristiche che lo collocano tra le migliori promesse»

