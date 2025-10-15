Adani ribadisce la grandezza di Pio Esposito | Ha due caratteristiche che lo collocano tra le migliori promesse

Internews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Adani approfitta della propria visibilità per sottolineare dettagli importanti riguardanti le doti di Pio Esposito dell’Inter. Lele Adani, ex calciatore e attuale opinionista sportivo, ha elogiato le qualità di Francesco Pio Esposito, giovane talento dell’Inter, dopo la sua prestazione nella vittoria per 3-0 dell’ Italia contro Israele. Esposito è subentrato nel secondo tempo della partita e ha subito lasciato il segno, guadagnandosi il plauso di Adani, che ha sottolineato le sue doti tecniche e la sua maturità calcistica, nonostante la giovane età. Le qualità di Esposito: protezione palla e distribuzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

adani ribadisce la grandezza di pio esposito ha due caratteristiche che lo collocano tra le migliori promesse

© Internews24.com - Adani ribadisce la grandezza di Pio Esposito: «Ha due caratteristiche che lo collocano tra le migliori promesse»

Argomenti simili trattati di recente

Lele Adani: «Io e Bobo Vieri riuniti come gli Oasis? Assolutamente no. Non alleno: continuerò a parlare di calcio e a rompere le scatole» - Adani elogia la forza di Pio Esposito e la sua maturità calcistica, ma avverte che è fondamentale proteggerlo nei momenti di difficoltà. Scrive leggo.it

Lele Adani: «Io e Bobo Vieri riuniti come gli Oasis? Assolutamente no» - Adani elogia la forza di Pio Esposito e la sua maturità calcistica, ma avverte che è fondamentale proteggerlo nei momenti di difficoltà. Da ilmattino.it

Lele Adani: «Io e Bobo Vieri riuniti come gli Oasis? Assolutamente no» - Non ha mai avuto rimpianti: la comunicazione è la sua strada e, nonostante le critiche, ritiene di avere la passione e il coraggio per percorrerla. Da ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Adani Ribadisce Grandezza Pio